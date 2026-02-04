ЦБ понизил курс доллара на 5 февраля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 5 февраля 2026 года.

© Global look

Курс доллара понижен до 76,91 рубля, 4 февраля он был на уровне 76,98 рубля. Курс евро повышен до 91,1 рубля, 4 февраля он составлял 90,71 рубля. Курс юаня снизился до 11,05 рубля, когда на 4 февраля составлял 11,06 рубля.

Сбербанк считает равновесным курсом диапазон примерно 98-105 рублей.

«Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка и который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественных барьеров», — сказал журналистам его президент Герман Греф на Domclick Digital Forum в ноябре 2025 года.

Аналитики, опрошенные Банком России в феврале, ожидали более крепкий рубль, чем в декабре. Прогноз на 2026 год составлял 85 рублей за доллар, на 2027 год — 94,5 рубля за доллар, на 2028 год — 98,9 рубля за доллар.

Регулятор в своем информационно-аналитическом комментарии отмечал, что в декабре рубль укрепился к доллару США на 2,4%, к китайскому юаню – на 1,4%, к евро – на 1,2%.

Ранее Frank Media рассказали, какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.