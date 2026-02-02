Трамп заявил, что Индия прекратит покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с ним согласился прекратить закупки российской нефти. Об этом пишут «Ведомости».

Глава США отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

«Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение [конфликта] между Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть, закупать намного больше [этого сырья] у США и, потенциально, Венесуэлы», — отметил Трамп.

По мнению американского лидера, прекращение закупок нефти у России индийской стороной поможет завершить противостояние на Украине.

Ранее сообщалось, что Индия в октябре 2025 года значительно увеличила закупки нефти у американских поставщиков — объем поставок вырос до 540 тыс. баррелей в сутки (б/с), что является максимумом с 2022 года.

Вместе с тем, уточнили аналитики издания Economic Times, Россия остается главным поставщиком нефти в Индию. Так, в сентябре доля РФ в общем импорте этого носителя достигла 33,3%, общий объем поставок составлял 1,6 млн б/с нефти.