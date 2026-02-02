Трамп заявил о готовности Индии отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп после разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели якобы согласен прекратить закупки российской нефти и расширить торгово-экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.По словам Трампа, индийская сторона выразила готовность нарастить импорт американской нефти, а также, возможно, сырья из Венесуэлы. Помимо этого, президента США сообщил, что Индия согласилась снизить пошлины и нетарифные торговые барьеры для американских товаров до нулевого уровня.

Глава Белого дома также заявил, что по просьбе Моди США приняли решение сократить пошлину для индийской продукции с 25% до 18%. По его словам, индийский премьер пообещал увеличить закупки американских товаров на сумму свыше $500 миллиардов. Трамп отметил, что считает нынешний уровень отношений между США и Индией крайне высоким и выразил уверенность, что сотрудничество двух стран станет еще более прочны, передает «Радиоточка НСН».