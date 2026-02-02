США готовят стратегический резерв ископаемых за 12 млрд долларов

Администрация президента США Дональда Трампа готовит создание стратегического резерва критически важных полезных ископаемых с начальным ресурсом в 12 млрд долларов. Цель состоит в том, чтобы защитить производителей от потрясений в цепочках поставок, сообщает Reuters.

Одновременно Вашингтон работает над уменьшением своей зависимости от китайских редкоземельных элементов и других металлов.

Инициатива под названием Project Vault объединит 1,67 млрд долларов частного капитала с 10 млрд долларов кредита Экспортно-импортного банка США. Средства будут использованы для покупки и хранения сырья для автопроизводителей, технологических компаний и других промышленных потребителей.

Подробности об инициативе, которая станет первым подобным запасом, предназначенным для нужд частного сектора в США, были неофициально представлены высокопоставленными представителями администрации.

Эксперты отмечают, что это похоже на национальный стратегический нефтяной резерв. Однако вместо сырой нефти основное внимание будет уделено минералам, таким как галлий и кобальт, которые используются для производства смартфонов, батарей и реактивных двигателей. Ожидается, что запас будет включать редкоземельные элементы и другие критически важные материалы, цены на которые подвержены резким колебаниям.

На данный момент в проекте участвуют более десятка компаний, среди которых General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova и Google, а также Alphabet. Три коммерческих сырьевых дома Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group будут отвечать за покупку материалов для пополнения запасов.