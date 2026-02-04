Euroclear недосчитался обещанных Украине миллионов евро

В отчете по итогам 2025 года бельгийский депозитарий Euroclear недосчитался 300 миллионов евро, обещанных Украине. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

По итогам 2025 года Еврокомиссии будет передано 3,3 миллиарда евро из 5 миллиардов, что были получены в виде доходов от реинвестирования блокированных суверенных активов России. Разницу в 1,7 миллиарда объясняют взимаемым Бельгией налогом в 30 процентов на «непредвиденные доходы корпораций».

«В соответствии с требованиями механизма ЕС по доходам от реинвестирования замороженных активов, Euroclear передаст Еврокомиссии 3,3 миллиарда евро по итогам 2025 года, из которых 1,6 миллиарда евро были переданы в июле 2025 года, а примерно 1,4 миллиарда евро будут переданы в начале 2026 года. Эти доходы используются Евросоюзом для финансирования Украины», — отмечают в тексте.

Таким образом, Euroclear расписывает финансовую поддержку Киева на 3 миллиарда евро. Куда в отчете потерялись еще 300 миллионов — отправятся ли они также на нужды Украины или израсходуются на иные цели, не указывается.

В конце 2025 года Euroclear положительно оценил отказ Евросоюза (ЕС) от предоставления Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов. На повестке стояла речь об использовании из общей суммы около 185-210 миллиардов евро.