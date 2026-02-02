Стало известно о реакции Моди на слова Трампа об отказе Индии от российской нефти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с Дональдом Трампом не посчитал необходимым прокомментировать слова президента США «о полном отказе Нью-Дели от закупок российской нефти», пишет РИА Новости.

В понедельник, 2 февраля, американский лидер заявил, что Индия отказывается от российской нефти, переходит на энергоресурсы из США, и, в дальнейшем, Венесуэлы.

В сообщении по итогам разговора Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение.

Премьер отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира. Вместе с тем, слова американской стороны об отказе от закупок нефти у российских поставщиков он проигнорировал, уточнили журналисты.

Трамп заявил, что Индия прекратит покупать нефть у России

Ранее глава США неоднократно выражал уверенность в том, что Нью-Дели в обязательном порядке прекратит взаимодействовать с Россией в сфере энергоресурсов.

В начале августа 2025 года Трамп объявил о введении дополнительных 25-процентных пошлин для товаров из Индии. Он пояснил, что это решение обусловлено тем, что Индия покупает у России нефть и выразил надежду на прекращение закупок.

В октябре президент заявил, что Моди якобы заверил его в том, что перестанет покупать российскую нефть.

«Я был несчастлив от того, что Индия покупает нефть у России. И он заверил меня сегодня в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка», — заметил глава США.

В ноябре в ходе брифинга Трамп снова выразил убежденность в том, что индийская сторона практически прекратила закупки энергоресурса.