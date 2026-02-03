В США не верят в отказ Индии от российской нефти

Американский аналитик Майкл Кугельман высказал сомнения в том, что Индия согласилась на отказ от закупок российской нефти в рамках новой торговой сделки с США. Соответствующее заявление он сделал в беседе с агентством Ani.

Ранее президент Дональд Трамп объявил о договоренностях с Дели, включая снижение взаимных пошлин до 18% — самого низкого уровня для стран Индийского субконтинента. Трамп заявил, что Индия сократит импорт российской нефти.

Однако в официальных сообщениях индийской стороны этот пункт не фигурирует. Премьер-министр Нарендра Моди подтвердил лишь снижение пошлин на индийские товары и поблагодарил Трампа за усилия по установлению мира.

Кугельман отметил, что объявленные Трампом условия звучат неправдоподобно, так как ему сложно представить, что Индия просто прекратит импорт российской нефти.

Россия довела цены на нефть для Индии до минимума

Аналитик добавил, что пока неизвестны многие детали сделки, включая вопрос о 25-процентной пошлине, которую США ввели в 2025 году за импорт индийской стороной российской нефти, доведя общий тариф до 50%. Индия ранее называла эти меры несправедливыми, но выражала готовность к диалогу.