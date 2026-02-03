«Скупили весь»: Европа увеличивает закупку российского СПГ

В январе 2026 года европейские страны нарастили импорт российского газа до рекордных значений. Как следует из данных операторов газотранспортных систем (ENTSOG), поставки по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 11% по сравнению с январем прошлого года, достигнув 1,73 млрд кубометров, пишут «Известия».

По оценке доцента Финансового университета Валерия Андрианова, Россия также поставила в Европу рекордные 1,5–1,7 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что эквивалентно 2,1–2,3 млрд кубометров. В результате доля российского СПГ в общем импорте ЕС в январе достигла 19%. Эксперт отметил, что европейские трейдеры фактически «скупили весь ямальский СПГ», доступный для поставок, поскольку альтернативные маршруты («Северные потоки», украинский транзит) сейчас не работают.

Главной причиной ажиотажного спроса стала аномально холодная зима в Северном полушарии. Ситуацию усугубили сбои в поставках американского СПГ из-за непогоды в Мексиканском заливе и снижение выработки ветровой и солнечной энергии в Европе, что вынудило переключиться на газовую генерацию.

По данным Gas Infrastructure Europe, отбор газа из европейских подземных хранилищ за месяц составил 23,9 млрд кубометров, что стало одним из самых высоких показателей в истории. Эксперты прогнозируют, что во втором квартале цены на российский газ могут вырасти из-за влияния биржевых индикаторов на формулы долгосрочных контрактов.

Аналитики отмечают, что политика Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году привела к сбоям в энергобезопасности, поддерживая высокие цены и нанося ущерб европейской экономике. При этом текущий рост цен на газ положительно сказывается на доходах российских газовых компаний, которые продолжают экспорт в Европу.