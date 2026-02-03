Названы страны, которые тянут цены на нефть вниз

Нефть марки Brent торгуется около $66 за баррель, потеряв в понедельник более 4%, а WTI держится вблизи $62. Цены тянут вниз две новости: готовность Ирана к переговорам по ядерной сделке и давление США на Индию с целью прекращения закупок российской нефти, что усугубляет мировой переизбыток сырья, сообщает Bloomberg.

Рост доллара и масштабная распродажа на сырьевых рынках приостановили январское ралли, которое ранее поддерживали геополитические риски и сбои в поставках из Казахстана.

Ключевым фактором стало заявление президента США Дональда Трампа о готовности начать переговоры с Ираном в ближайшие дни. Также Трамп сообщил об отмене пошлин для Индии в обмен на согласие Дели прекратить закупки российской нефти. Официального подтверждения от индийской стороны пока нет, однако поставки российской нефти в индийские порты уже упали до минимума за более чем три года.

Аналитики отмечают, что рынок сместил фокус с геополитических рисков на проблему переизбытка предложения. Дальнейшее снижение цен отражает, как быстро были закрыты "бычьи" позиции, пояснила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.