Новак высказался о росте российской экономики и санкциях

России удалось сохранить рост экономики после санкций, которые были введены в отношении страны в 2022 году.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что основная задача тех, кто вводит санкции против нас, — это ограничить наш экономический рост, соответственно, уменьшить доходы бюджета, которые бы не позволили финансировать общие расходы», — сказал он.

При этом бюджет у РФ в течение этих трех лет «был сбалансированный, с минимальным дефицитом», добавил Новак.

13 января первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в прошлом году Россия не смогла создать задела для экономического роста в 2026 году. Он считает, что перспективы на улучшение ситуации отсутствуют.

Депутат не исключил, что в 2026 году страну постигнет рецессия, поскольку 2025 год, по его мнению, «оставил плохое наследие». По словам парламентария, ему «ни разу не нравится» ситуация в экономике, которая не показала почти никакого роста при инфляции в 6%.