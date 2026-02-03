Москва оценила решение Трампа, касающееся российской нефти

Россия внимательно отслеживает заявления президента США Дональда Трампа о возможной сделке с Индией, предполагающей отказ Нью-Дели от закупок российской нефти в обмен на снижение американских тарифов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет, внимательно следим за заявлениями президента Трампа и с уважением относимся к американо-индийским отношениям», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Его слова передает журналист URA.RU.

По словам представителя Кремля, Москва пока не фиксирует официальных сигналов из Индии об изменении подхода к поставкам нефти из России. Пресс-секретарь президента напомнил, что индийский рынок остается одним из ключевых для российских экспортеров энергоносителей. Москва намерена продолжать диалог с Нью-Дели по всем направлениям.

Трамп заявил, что Индия прекратит покупать нефть у России

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Индия существенно сократила закупки российской нефти, выступая перед конгрессменами в Вашингтоне. При этом до этого сообщалось, что Нью-Дели, напротив, нарастил импорт сырья из РФ до промышленных объемов, приняв в ноябре объем поставок, сопоставимый с полугодовым.