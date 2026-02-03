$77.0291.25

В Киеве назвали сумму кредита, полученного в 2025 году за счет российских активов

В 2025 году страны G7 («Большой семерки») предоставили Украине кредиты на $37,9 млрд в рамках программы ERA. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины, передает ТАСС.

Ключевой особенностью программы является то, что погашение задолженности должно осуществляться за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

В пресс-релизе украинского финансового ведомства говорится, что кредитные средства вместе с финансированием от Европейского союза в размере $12,1 млрд стали крупнейшим источником пополнения государственного бюджета страны в прошлом году. Страны ЕС также приняли решение выделить Украине до €90 млрд в течение 2026–2027 годов.

По данным РИА Новости, к 31 декабря 2025 года Киеву было передано $38,9 млрд в виде кредитов ERA, выплаты по которым будут осуществляться из дохода от использования заблокированных в Европе активов ЦБ России. Еврокомиссия уточняла, что эти средства разрешено использовать в том числе на военные расходы.

Орбан рассказал об обмане европейцев насчет кредитов Украины

Украина уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве неоднократно признавали, что самостоятельно могут покрывать только военные расходы, а финансирование всех остальных расходных статей напрямую зависит от зарубежной помощи. При этом значительная часть финансовой поддержки предоставляется Западом именно в форме кредитов, а не безвозмездных грантов. Как отмечал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, без кредитования страна перестала бы существовать как государство.

