Россия захватила рынок импортной индейки одной из стран БРИКС

В 2025 году Китай импортировал 14,8 тысячи тонн индейки, на 40,5 миллиона долларов. Эти данные Главного таможенного управления КНР процитировало РИА Новости.

При этом 90 процентов поставок в физическом выражении оказались российскими. Речь идет о 13,2 тысячи тонн, за которые китайская сторона заплатила 35,3 миллиона долларов.

На второй позиции расположилось Чили. В 2025 году эта южноамериканская страна экспортировала в Китай 1,5 тысячи тонн индейки на 5,2 миллиона долларов.

По данным «Агроэкспорта», с января по октябрь 2025 года экспорт мяса птицы из России в Китай вырос на 15 процентов, до 134 тысяч тонн в натуральном выражении и на 10 процентов, до 381 миллиона долларов, — в стоимостном.

По итогам первых семи месяцев прошлого года суммарные объемы поставок мяса птицы из России за границу поднялись на 23 процента год к году в натуральном выражении и достигли 262 тысяч тонн.