Стало известно, почему Индия не рискнет отказаться от российской нефти

Лера Букина

Индия, вероятно, не будет прекращать закупки российской нефти, поскольку это остается для страны наиболее экономически выгодным вариантом. Такое мнение в беседе с News.ru высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

© РИА Новости

По словам аналитика, российская нефть, поставляемая со скидкой и без прямых запретов, представляет собой наиболее рентабельное предложение на рынке. Он отметил, что Индия не отказывалась от этих поставок почти год, даже в условиях повышенных пошлин, и вряд ли сделает это сейчас, когда скидки, вероятно, стали ещё более значительными.

И, как сообщил Юшков, «уж тем более страна не будет отказываться от российских энергоресурсов в пользу венесуэльской, которую американцы выводят из-под санкций».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти и нарастить импорт топлива из США и потенциально из Венесуэлы. Однако официального подтверждения этой информации со стороны индийских властей не последовало, а эксперты сомневаются в реалистичности такого сценария по экономическим причинам.