Стало известно, почему Индия не рискнет отказаться от российской нефти

Индия, вероятно, не будет прекращать закупки российской нефти, поскольку это остается для страны наиболее экономически выгодным вариантом. Такое мнение в беседе с News.ru высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам аналитика, российская нефть, поставляемая со скидкой и без прямых запретов, представляет собой наиболее рентабельное предложение на рынке. Он отметил, что Индия не отказывалась от этих поставок почти год, даже в условиях повышенных пошлин, и вряд ли сделает это сейчас, когда скидки, вероятно, стали ещё более значительными.

И, как сообщил Юшков, «уж тем более страна не будет отказываться от российских энергоресурсов в пользу венесуэльской, которую американцы выводят из-под санкций».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти и нарастить импорт топлива из США и потенциально из Венесуэлы. Однако официального подтверждения этой информации со стороны индийских властей не последовало, а эксперты сомневаются в реалистичности такого сценария по экономическим причинам.