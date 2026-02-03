После отказа от российского газа Европа продолжает испытывать трудности с доступностью топлива и его высокой стоимостью. Об этом в своей статье для издания Foreign Policy пишет министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру.

Он отметил, что первоначальные прогнозы о серьезном ударе по конкурентоспособности европейской экономики не оправдались. Тем не менее, проблема доступности энергоносителей сохраняется. Даже несмотря на снижение оптовых цен на газ по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, они все еще остаются значительно выше докризисного уровня.

В ноябре 2025 года Греция заключила долгосрочный контракт с США на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Соглашение было подписано в рамках американо-греческого энергетического форума P-TEC в Афинах.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что отказ Запада от закупки российских энергоресурсов является серьезной ошибкой. В Москве прогнозировали, что это приведет к новой, более сильной зависимости от других поставщиков, обусловленной более высокими ценами, и что европейские страны в итоге будут покупать российское сырье, но уже через посредников и по завышенной стоимости.