Ситуацию с поставками российской нефти в Индию оценили

Российская нефть остается востребованной на глобальном энергорынке вопреки усилившемуся давлению властей США на важнейших импортеров сырья. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

В случае с Индией, отметил замглавы правительства, Россия пока видит только публичные заявления руководства США касательно снижения закупок Нью-Дели отечественного сырья. Конкретных сигналов от властей азиатской страны по этому вопросу не поступало.

«Посмотрим, как будет складываться ситуация», — констатировал Новак.

Российские энергоресурсы, добавил вице-премьер, обеспечивают баланс спроса и предложения на мировом энергорынке. На этом фоне спрос на отечественной сырье продолжит оставаться стабильным, пояснил Новак.

«Предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется», — заключил он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно указывал, что продолжение импорта российской нефти Индией приведет к затягиванию боевых действий на Украине. На этом фоне глава Белого дома призывал Нью-Дели полностью отказаться от такого рода закупок. Ряд экспертов сомневается в реалистичности подобного сценария. Газета The Hindu Business Line подчеркивала, что при таком раскладе Индия столкнулась бы с негативными последствиями для своей экономики. На горизонте ближайших 2-3 месяцев полный отказ азиатской страны от российского сырья выглядит «крайне маловероятным», резюмировали аналитики.