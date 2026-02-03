В Минэнерго заявили о росте энергопотребления по всей стране

С начала года на Дальнем Востоке и в юго-восточной части Сибири потребление электроэнергии увеличилось до 5 процентов. Объясняется это в том числе возросшими потребностями реального сектора. По прогнозам, такая тенденция будет сохраняться и впредь, а значит нужно строить больше генерирующих мощностей. Для покрытия всех нужд отрасли до 2031 года нужно ввести 240-250 турбин различной мощности. Об этом заявил на «круглом столе» в Совете Федерации замдиректора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго Виталий Поправка.

Текущая задача отечественной электроэнергетики, прежде всего, заключается в покрытии спроса на электрическую мощность, которая в последнее время наблюдается по всей стране, отметил Виталий Поправка. И речь идет не только о зимнем периоде, когда традиционно наблюдается максимум нагрузок, но уже и о летнем времени.

«И есть энергосистемы, где рост потребления имеет значительный характер, — уточнил чиновник. — Это и Дальний Восток, и энергосистема Юга, и юго-восточная часть Сибири. С начала этого года по этим территориям страны рост потребления электроэнергии составляет от 4 до 5 процентов».

По прогнозам Минэнерго, такая тенденция будет сохраняться. Поэтому в числе первоочередных задач в ведомстве считают важным обеспечить покрытие электроэнергетической отрасли «соответствующей модернизацией, либо строительством новых генерирующих объектов».

«И в этом смысле важнейшие условие — это поставка того основного оборудования, которое необходимо для выполнения этих задач», — уточнил представитель министерства.

По оценкам Минэнерго, чтобы покрыть отраслевые потребности до 2031 года потребуется порядка 240-250 газовых и паровых турбин.