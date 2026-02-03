В правительстве России оценили ситуацию с поставками российской нефти в Индию

Вице-премьер Александр Новак заявил, что российская нефть остается востребованной на глобальном энергорынке вопреки усилению давления США на важнейших импортеров сырья. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, в случае с Индией Россия пока опирается только на публичные заявления американского руководства о возможном сокращении закупок Нью-Дели российского сырья. Конкретных сигналов от властей Индии по этому вопросу не поступало.

Вице-премьер отметил, что российские энергоресурсы обеспечивают равновесие между спросом и предложением на мировом рынке. В этих условиях спрос на российское сырье, по его словам, останется стабильным.

«Предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется», — заключил Новак.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. Глава Белого дома отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.