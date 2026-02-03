Евросоюз собрался нанести новый санкционный удар по России

Руководство Евросоюза (ЕС) намерено усилить санкционное давление на Россию и ввести ограничения на поставки ключевых металлов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В очередной пакет санкций, отметили собеседники агентства, могут войти ограничения на импорт российских меди, платины, иридия и родия. Этот запрет, как ожидается, создаст дополнительную напряженность на глобальном рынке, который и без того испытывает острый дефицит предложения.

Родий, палладий и платину активно применяют в автомобильной промышленности. При помощи этих металлов, в частности, создаются системы очистки и нейтрализации выхлопных газов. Катализаторы на основе платины используются в дизельных автомобилях, а палладий и родий — в бензиновых. Что касается иридия, то его задействуют в системах обеззараживания балластной воды в крупных транспортных судах, а также в сфере производства дисплеев для смартфонов.

На фоне ограниченного предложения мировые цены на медь в начале 2026 года превысили 14 тысяч долларов за тонну. В настоящее время котировки этого металла находятся в районе 13,3-13,4 тысячи долларов. Этот металл продемонстрировал самый стремительный прирост стоимости за последние 16 лет. Аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский объяснял подобную динамику в том числе истощением старых месторождений. Активная борьба за металл, отметил он, сделала медь ключевым инструментом геополитического влияния.