Путин заявил о снижении инфляции в 2025 году

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году снизилась до 5,6%. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что ускорение инфляции в начале года было ожидаемым и связано с повышением НДС. Он также выразил мнение, что к концу 2026 года инфляция снизится до 5%.

В середине января первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в прошлом году Россия не смогла создать задела для экономического роста в 2026 году. Он считает, что перспективы на улучшение ситуации отсутствуют.

Депутат не исключил, что в 2026 году страну постигнет рецессия, поскольку 2025 год, по его мнению, «оставил плохое наследие». По словам парламентария, ему «ни разу не нравится» ситуация в экономике, которая не показала почти никакого роста при инфляции в 6%.

6 января старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин заявил, что экономике России удалось избежать рецессии в 2025 году.