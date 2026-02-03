Индия не станет резко отказываться от нефти из России

Власти Индии не станут резко отказываться от закупок нефти в России, такой сценарий крайне маловероятен.

© Global look

Об этом со ссылкой на источники сообщает индийская газета The Hindu Business Line. Издание отмечает, что поставки российских энергоносителей бронируются на десять недель вперёд, поэтому полностью остановить импорт в ближайшие месяцы вряд ли будет возможно.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась отказаться от закупок нефти из России.