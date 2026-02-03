HBL: Индия не станет резко отказываться от нефти из России
Власти Индии не станут резко отказываться от закупок нефти в России, такой сценарий крайне маловероятен.
Об этом со ссылкой на источники сообщает индийская газета The Hindu Business Line. Издание отмечает, что поставки российских энергоносителей бронируются на десять недель вперёд, поэтому полностью остановить импорт в ближайшие месяцы вряд ли будет возможно.
Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась отказаться от закупок нефти из России.