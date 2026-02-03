Центробанк: Экономическая активность в конце 2025 года заметно выросла

В четвертом квартале 2025 года в России заметно выросла экономическая активность по сравнению с третьим кварталом.

Об этом говорится в бюллетене Департамента исследований и прогнозирования Центрального банка РФ «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте регулятора 3 февраля.

«Судя по оперативной статистике и опросным данным, в IV квартале экономическая активность выросла по сравнению с III кварталом, причем довольно заметно», — говорится в документе.

Эксперты указали, что тем самым, как это и предполагает прогноз Центробанка, в условиях проводимой денежно-кредитной политики сохранился повышательный тренд экономической активности.

Также отмечается, что поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение прошлого года замедлило темпы расширения агрегированного спроса до более устойчивых, за счет чего по итогам года рост валового внутреннего продукта (ВВП), вероятно, сложился вблизи нижней границы прогнозного диапазона в 1-2 процента.