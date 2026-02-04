Названа выплаченная Венесуэле сумма от продажи ее нефти США

США выплатили властям Венесуэлы 500 миллионов долларов, полученные в результате продажи партии нефти из республики. Об этом со ссылкой на источники в администрации Вашингтона сообщает Reuters.

По данным агентства, вырученные от продажи сырья деньги будут переводить в фонд в США. Далее их будут с разрешения американской стороны передавать властям Венесуэлы и «распределять в интересах венесуэльского народа по усмотрению правительства США».

Ранее временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес заявила, что Венесуэла получила первые 300 миллионов долларов от продажи нефти.

Изменения на нефтяном рынке Венесуэлы начались после того, как США в начале января арестовали президента страны Николаса Мадуро по обвинению в наркоторговле. После этого полномочия главы государства перешли к Делси Родригес, которая сотрудничает с Вашингтоном.

Министерство энергетики США сообщило о начале продажи венесуэльской нефти 7 января. Чтобы обеспечить реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке, Вашингтон частично снял санкции против страны.

Первая партия венесуэльской нефти у США досталась компании крупного спонсора президента Дональда Трампа. Покупателем стала трейдинговая компания Vitol, ее старший трейдер Джон Эддисон пожертвовал политическим комитетам, поддерживающим Трампа, около шести миллионов долларов. Оставшееся сырье приобрел крупный трейдер Trafigura. По данным Semafor, средства хранятся на нескольких банковских счетах. Все они находятся под контролем американской администрации.