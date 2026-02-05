В России ожидают массовое закрытие торговых центров

В России в ближайшие два-три года закроются 10% торговых центров из-за глобальных изменений на рынке. Fashion-отделы больше не приносят прибыли, так как начался расцвет маркетплейсов, оборот которых за пять лет вырос в десять раз, рассказал НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН.

Резкий скачок развития онлайн-торговли он объяснил тем, что на таких площадках не нужно оплачивать аренду, что позволяет делать большие скидки – обычным магазинам с таким механизмом конкурировать бесполезно.

«По нашим прогнозам, 15-20% точек в сегменте fashion-ретейла в торговых центрах в этом году закроются. Во многих местах их доля уже меньше 50% от общих площадей, — отметил Шакиров. — К тому же, есть и второй фактор: эпоха торговых центров уходит, а настает время досугово-развлекательных центров».

Таким образом, на первое место выйдут центры с ресторанами, кинотеатрами и детскими кружками, торговля отойдет на второй план. Это означает, что ТЦ либо закроются, либо перепрофилируются, пояснил специалист. По его мнению, «выживут» лишь немногие ТЦ в шаговой доступности, куда люди еще будут ходить за продуктами и товарами первой необходимости.

До этого Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила, что в России могут исчезнуть гипермаркеты и торговые центры из-за скидок на маркетплейсах. Отмечается, что крупные ретейлеры считают такую практику «ценовым демпингом», которая имеет неблагоприятные последствия для продавцов, производителей, покупателей и российской экономики в целом. На этом фоне торговые сети попросили закрепить в будущем законе «О платформенной экономике» пункт, в котором маркетплейсам запретят инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота.