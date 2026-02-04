Названы три главных покупателя российской нефти

Директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин выделил страны, которые в текущем году будут закупать российскую нефть в наибольшем объеме. Речь идет о Китае, Индии и Турции, передает РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что при сохранении текущей ситуации с санкционными барьерами рынки с большой долей вероятности не изменятся. Эксперт не прогнозирует резкого их снятия. Так, список покупателей, вероятно, не скорректируется. Как указал он, «основной рынок у нас сейчас — это Китай, ну и в несколько меньшей степени — Индия и Турция».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о прекращении закупок российской нефти и увеличении импорта топлива из США, а также потенциально из Венесуэлы. Однако официального подтверждения этой информации от индийских властей не поступало, а эксперты считают такой сценарий маловероятным по экономическим причинам.

В частности, специалисты в беседе с News.ru отмечали, что Индия, вероятно, не будет прекращать закупки российской нефти, поскольку это остается для страны наиболее экономически выгодным вариантом. По их словам, российская нефть, поставляемая со скидкой и без прямых запретов, представляет собой наиболее рентабельное предложение на рынке.