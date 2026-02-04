Что не так с сообщениями СМИ об отказе Индии от нефти из России

Мировые СМИ пестрят сообщениями о том, что президент США Дональд Трамп дожал Индию, и теперь она не будет покупать российскую нефть. Естественно, ссылка дается на слова самого Трампа.

В Индии не то чтобы опровергают или подтверждают эту новость, но политкорректно говорят, что переговоры по торговому соглашению с США еще ведутся. Причем речь, в первую очередь, идет о пошлинах (25%) в отношении Индии из-за отрицательного торгового баланса. Их вроде как собираются опустить до 18%. Про пошлины США за покупку Индией российской нефти (еще 25%) Трамп сказал, что они могут быть совсем отменены, но вот беда, индийская сторона это никак не комментировала. Более того, поставки российской нефти в Индию продолжаются и сейчас, хотя и снизились с почти 2 млн баррелей до 1,1 млн баррелей в сутки. Давайте же отбросим политику и разберемся в том, что происходит в экономике.

Индия - это не Северная Корея и даже не Китай. Назвать ее страной с абсолютно свободным рынком язык не поворачивается, но частный бизнес здесь имеет больший вес, чем у северо-восточных соседей. Правительство Индии может запретить прямой импорт нефти из России, но ничего подобного пока сделано не было. Были общие слова про диверсификацию поставок нефти, снижение зависимости от одного поставщика, но были и заявления, что страна будет закупать энергетические ресурсы исходя только из своих экономических интересов, там, где они дешевле. Выгодно индийцам закупать именно российскую нефть. Она продается с хорошими скидками и подходит индийским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

К политическим заявлениям индийские компании, конечно, прислушиваются. Но бизнес есть бизнес. Если прямого и жесткого запрета не будет, они продолжат импортировать российскую нефть. Впрочем, даже если запрет случится, индийцы будут закупать наше сырье под видом малайзийского или индонезийского. Да хоть антарктического. Индийские компании почти не покупали иранскую нефть обходными путями, но здесь у них был серьезный конкурент в виде Китая, с которым Тегерану было работать проще. Российской нефти хватит и на Китай, и на Индию. Здесь будет только вопрос цены, а со скидками наши компании работать научились.

Самое забавное в этом, что американцам тоже не нужен полный отказ Индии от российской нефти. Для искомого Трампом процветания Америки нужно, чтобы закупки продолжались, просто не в таких количествах, как в 2024 и 2025 годах (в некоторые месяцы по 2 млн баррелей в сутки). Учитывая ожидаемый профицит предложения нефти на мировом рынке (около 2 млн баррелей в сутки) и нужные США для внутреннего топливного рынка и сланцевой добычи котировки барреля (Brent приблизительно по 55-60 долл.), Трампа устроит, если Индия продолжит покупать у России около 1 млн баррелей в сутки. Нефтяные цены останутся под легким давлением, Россия не будет получать нефтяных сверхдоходов, стоимость топлива на американских АЗС заставит граждан США славить Трампа.

Поэтому маловероятно, что США будут требовать от Индии полного закрытия рынка для нефти из России. Скорее уж, такое требование прозвучит в отношении нашего сжиженного природного газа (СПГ), да и то сомнительно.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, конечно, может запретить импорт нефти из России. Но тогда котировки пойдут вверх, даже если США весь экспорт нефти из Венесуэлы перенаправят в Индию. Ее просто окажется в два раза меньше, чем нужно самой быстроразвивающейся экономике мира. К тому же нефть эта более тяжелая, имеет другие качественные характеристики, ее придется разбавлять поставками из других стран. К примеру, с Ближнего Востока или из тех же США. А американским НПЗ самим не хватает тяжелой нефти. Растущая добыча в Латинской Америке или потенциал роста производства на Ближнем Востоке сумеют покрыть это дефицит, но через пару лет. А живем-то мы здесь и сейчас. И президентский срок Трампа заканчивается уже через неполных три года. Поэтому экспорт российской нефти в Индию будет продолжаться. Хотя, вероятнее всего, не в тех объемах, что раньше.

Нашей стране в этой ситуации придется мириться с падением нефтяных доходов. Китай, может, и купит весь объем нефти, который не станет брать Индия, но сделает это за дополнительную скидку. А мировые цены продолжат оставаться на весьма скромном уровне, значительно ниже, чем ожидалось год или два назад.

Единственный фактор, который резко может изменить ситуацию, это опять Дональд Трамп. Как, к примеру, сейчас, разогнав и затянув конфликт с Ираном, он только способствует удержанию нефтяных котировок на уровне значительно выше, чем прогнозировали все эксперты. Если он продолжит в том же духе, то профицита нефти на мировом рынке может не случиться. Но это будет уже игра с огнем, не в отношении экономики, а с геополитикой.