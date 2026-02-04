Еврокомиссия представила план по полному отказу от российского газа, но в нем сохраняются возможности для обхода ограничений. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Согласно новым правилам, с 2026 года будет запрещен транзит российского трубопроводного газа, а с 2027-го — закупка российского сжиженного природного газа (СПГ). Нарушителям грозят штрафы от 40 миллионов евро до 300% от суммы сделки. Однако, как отмечает издание, Совет ЕС оставил в правилах исключения, которые могут стать лазейками.

Стратегия Брюсселя основана на диверсификации поставок за счет увеличения импорта из третьих стран, таких как Норвегия, Катар, Алжир, Нигерия, США и Великобритания. При этом газ из этих стран можно будет поставлять без указания страны происхождения, что создает возможности для реэкспорта.

Названы три главных покупателя российской нефти

Издание отмечает, что ключевые потенциальные поставщики, такие как Алжир и Катар, не заинтересованы в таких схемах. Норвегия, хотя и является крупным производителем, полностью обеспечивает собственную энергетику. Великобритания, добывшая в прошлом году 24,6 млрд кубометров газа, занимает лишь 0,8% мирового рынка.

Главным бенефициаром новой стратегии, по данным Berliner Zeitung, станут США, которые в 2022 году экспортировали 180 млрд кубометров СПГ и планируют увеличить мощности до 300 млрд к 2030 году. Однако, как полагают аналитики, даже американские поставки не смогут в полной мере удовлетворить потребности европейского рынка, критически нуждающегося в энергоресурсах.