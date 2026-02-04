Средняя стоимость российской нефти подросла

По итогам января средняя стоимость российской нефти Urals, рассчитываемая в интересах налогообложения, выросла до 40,95 доллара за баррель, что на 1,77 доллара выше, чем в декабре. Об этом говорится в Минэкономразвития.

© Global look

Однако на фоне снижения объемов экспорта нефтегазовые доходы федерального бюджета рухнули до минимума с середины 2020 года, когда на стоимость энергоресурсов по всему миру повлияла пандемия COVID-19. В январе они составили 393,3 миллиарда рублей, что примерно в два раза ниже, чем годом ранее.

В феврале Минфин ожидает, что отставание нефтегазовых доходов от базового уровня составит 209,4 миллиарда рублей. Таким образом, ведомство не видит возможности для существенного повышения цены.

Главной причиной проблем с объемами экспорта и его стоимостью остается давление США, пытающихся добиться остановки боевых действий на Украине. В ноябре Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейших российских экспортеров, а в глава Белого дома Дональд Трамп накануне объявил, что в рамках сделки двух стран Индия в обмен на снижение торговых пошлин останавливает закупку российской нефти.

В Индии это заявление не подтвердили, однако в последние месяцы поставки в эту страну падают, а дисконты растут. По оценкам аналитиков, российская нефть зачастую поставляется в Индию по себестоимости добычи и транспортировки. При этом национальные нефтеперерабатывающие предприятия с 2022 года входили в число главных покупателей российской нефти.