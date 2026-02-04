Поставки минтая на российский рынок достигли исторического максимума

В 2025 году объем поставок продукции из минтая на российский внутренний рынок достиг рекордных 271 тыс. тонн, что на 7% больше показателя 2024 года. Об этом сообщили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Речь идет о мороженом минтае, филе, фарше и сурими. В пересчете на сырец на внутренний рынок было направлено около 647 тыс. тонн минтая - порядка трети национального вылова. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 10%. Импорт минтаевой продукции при этом практически полностью замещен отечественными поставками и остается на минимальном уровне.

Как отметил президент АДМ Алексей Буглак, рост поставок является результатом системной работы по развитию внутреннего спроса, а не следствием внешних ограничений.

"С 2013 года поставки продукции из минтая на внутренний рынок увеличились почти в 4,5 раза и последовательно растут с 2022 года. Это итог модернизации промысловых и перерабатывающих мощностей, развития дистрибуции и адаптации ассортимента под потребности российских потребителей", - подчеркнул он.

Наибольшую динамику в 2025 году показали наиболее востребованные категории продукции: поставки мороженого минтая выросли на 6% - до 188 тыс. тонн, филе минтая - на 20%, превысив 55 тыс. тонн. На стабильном высоком уровне сохраняются объемы поставок фарша и сурими - суммарно около 30 тыс. тонн.

По оценке АДМ, среднедушевое потребление минтая в России по итогам 2025 года составило 4,4 кг, а его доля в рыбной корзине достигла 20%. В ассоциации считают, что дальнейший рост будет обеспечен за счет расширения линейки продуктов и вывода на рынок новых форматов переработки.

Россия остается мировым лидером по добыче минтая. В 2025 году вылов этого вида рыбы достиг рекордных 2,2 млн тонн, что позволяет одновременно развивать внутренний рынок и сохранять позиции на внешних направлениях.