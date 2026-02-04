«Логичный результат»: Германия увязла в долгах из-за России

Государственный долг Германии достиг рекордного уровня и продолжает расти. По данным официальной статистики, за последние четыре года его объем увеличился почти на пятую часть, что является самым высоким показателем за всю историю страны, передает РИА Новости.

По мнению доцента Финансового университета Романа Данилова, сложившаяся ситуация является логичным результатом действий немецкого правительства. Эксперт связывает рост задолженности с одновременным влиянием нескольких факторов: снижением конкурентоспособности экономики, падением экспорта, увеличением военных расходов и необходимостью финансирования социальных программ при отсутствии достаточных внутренних ресурсов.

Экономист Софья Главина из РУДН выделяет несколько основных причин кризиса. В их числе — масштабные государственные расходы на поддержку бизнеса и населения во время пандемии, меры по компенсации последствий энергетического кризиса, а также стратегические инвестиции в цифровизацию, «зеленый» переход и военную помощь Украине.

Прогнозы на ближайшие годы указывают на вероятность дальнейшего увеличения долговой нагрузки. Основные риски связаны с замедлением экономического роста, что может усложнить обслуживание накопленных обязательств. По мнению аналитиков, долговые проблемы крупнейшей экономики еврозоны могут серьезно повлиять на стабильность всего европейского финансового рынка.