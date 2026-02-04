«Катастрофические» прогнозы по нефти из РФ: на что могла пойти Индия из-за Трампа

В ответ на заявления Дональда Трампа о готовности снизить пошлины для Индии в обмен на отказ от российской нефти эксперты полагают, что Нью-Дели вряд ли согласится на полное и мгновенное прекращение закупок. Более вероятным сценарием они называют постепенное и частичное снижение импорта, передают «Ведомости».

По мнению ведущего эксперта ЦМАКПа Андрея Гнидченко, для Индии США и ЕС являются равнозначными торговыми партнерами, а недавняя сделка с Евросоюзом могла подтолкнуть Вашингтон к ускорению переговоров. Экономист отмечает, что Индия официально не подтверждает отказ от российского сырья, что позволяет ей сохранять пространство для маневра. Для Дели наиболее приемлем именно постепенный сценарий, учитывающий существующие договоренности с Москвой.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Глеб Макаревич призывает воздержаться от «катастрофических» прогнозов по объемам поставок, опираясь на опыт прошлого года. Он предполагает, что Трамп мог озвучить то, что хотел бы услышать от премьер-министра Нарендры Моди, а не реальную достигнутую договоренность.

Эксперты также отмечают, что Индия рассматривается Западом как долгосрочный экономический противовес Китаю. Поэтому заключение выгодных торговых соглашений с обеими сторонами — ЕС и США — позволит Дели наращивать экспорт и поддерживать высокие темпы роста ВВП, не делая жесткого выбора между рынками.