Соединенные Штаты подготовили новые ограничительные меры против Российской Федерации, но нет признаков того, что они будут применены, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

США подготовили новые антироссийские санкции, но признаков их введения в действие нет, поделились подробностями авторы публикации.

Путин удивил Европу ростом доходов от продажи оружия

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине страны Запада ввели ограничительные меры в отношении РФ. В Москве не раз говорили о том, что Российская Федерация успешно адаптировалась к западному санкционному давлению. Российские власти указывали на то, что рестрикции не достигли своих целей, а в самих государствах Запада все чаще звучит точка зрения о неэффективности антироссийских ограничений.