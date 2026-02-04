Минфин заявил о заметном отставании нефтегазовых доходов РФ от прогноза

По итогам января 2026 года фактические поступления в федеральный бюджет от продажи энергоресурсов (нефти и газа) отстали от декабрьского прогноза на 17,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России (Минфина).

Речь идет о разнице между реальными поступлениями в бюджет и декабрьским прогнозом, уточнили в ведомстве. «По итогам января 2026 года разница составила 17,4 миллиарда рублей», — констатировали в Минфине.

Нефтегазовые доходы России падают не первый год. По итогам 2024-го показатель составил 11,131 триллиона рублей, а в 2025-м объем такого рода поступлений в госказну просел на 23,8 процента, до 8,477 триллиона.

В качестве главных причин подобной динамики эксперты называют усиление санкционного давления западных стран и резкое снижение мировых цен на нефть, включая российский экспортный сорт Urals. В сложившихся реалиях единственным способом сохранить ключевых покупателей для отечественных энергокомпаний остаются внушительные скидки.

С начала года, по данным газеты Financial Times (FT), стоимость российского сырья для покупателей из Индии упала до 22-25 долларов за баррель. Если подобная динамика сохранится в долгосрочной перспективе, предупреждают эксперты, финансировать продолжение боевых действий на Украине России станет гораздо труднее с учетом растущего дефицита бюджета.

