«Цифровое золото»: обвал криптовалюты уничтожил около 500 млрд долларов

Криптовалютный рынок пережил резкое падение, в результате которого общая стоимость цифровых активов сократилась примерно на 467,6 миллиарда долларов менее чем за неделю. Основное снижение произошло с 29 января, пишет Bloomberg со ссылкой на данные CoinGecko.

В центре обвала оказался биткоин. Во вторник его цена опустилась до самого низкого уровня со времени переизбрания Дональда Трампа, чья администрация считалась более лояльной к индустрии криптовалют. Это падение заставило инвесторов усомниться в статусе биткоина как «цифрового золота» — актива-убежища, который должен сохранять стоимость в периоды нестабильности.

Аналитики отмечают, что в момент повышенной геополитической напряженности биткоин не выполнил роль защитного инструмента. Инвестор Майкл Берри на этой неделе заявил, что биткоин так и не смог утвердиться в качестве надёжного хеджирования, аналогичного драгоценным металлам, и остаётся в основном спекулятивным активом.

Ранее аналитики заявили «Известиям», что золото, которое раньше было главным выбором инвесторов, может временно утратить свои позиции в пользу других активов. После значительного роста в прошлом году и в начале января на рынке произошла самая масштабная коррекция за последние десятилетия.