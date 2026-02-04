Турция столкнулась с проблемой из-за антироссийских санкций

Анкара принимает необходимые меры для того, чтобы минимизировать ущерб торговле с Россией от западных санкций. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

Ранее Европейский союз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. По данным экспертов, турецкие банки приняли решение об усилении внутренних проверок и ввели ограничения на операции, которые связаны с российской стороной, чтобы уберечь себя от вторичных санкций. При этом западная санкционная политика влияет как на бизнес и туризм, так и на частные денежные переводы между Россией и Турцией.

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов отметил, что тема санкций «постоянно находится на повестке дня».

«Убеждены и даже видим, что турецкая сторона все осознает и принимает необходимые меры по минимизации ущерба», - пояснил дипломат.

Напомним, что Москва регулярно отмечает, что западным странам стоит признать провал антироссийских мер. Также на Западе не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.