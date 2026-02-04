$76.9890.72

Россия оказалась в тяжелой ситуации: сокращение доходов и новые санкции

Лера Букина

Поступления в российский бюджет от нефтегазовых доходов в январе 2026 года сократились на 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув минимума с июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ, передает Reuters.

Россия оказалась в тяжелой ситуации: сокращение доходов и новые санкции
© РИА Новости

Согласно официальной информации, доходы составили 393,3 миллиарда рублей (около 5,1 миллиарда долларов), что также ниже показателя декабря (447,8 миллиарда рублей). В ведомстве основной причиной назвали снижение цен на нефть и укрепление рубля.

Нефтегазовые доходы, формирующие около четверти федерального бюджета, остаются критически важным источником. Их сокращение происходит на фоне значительных расходов на оборону и безопасность после начала специальной военной операции. По итогам прошлого года эти поступления упали на 24%, до 8,48 триллиона рублей — самого низкого уровня с 2020 года.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% ВВП. Прогноз на текущий год предполагает увеличение нефтегазовых доходов до 8,92 триллиона рублей, а общий объем бюджетных поступлений в 2026 году оценивается в 40,283 триллиона рублей.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США завершила подготовку нового пакета санкций против России, однако сроки и детали их возможного введения пока не разглашаются.

На этом фоне в среду, 4 февраля, в Абу-Даби начинается заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Переговоры могут продлиться до четверга. Предыдущий раунд консультаций в том же формате прошел 23-24 января.