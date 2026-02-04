Россия оказалась в тяжелой ситуации: сокращение доходов и новые санкции

Поступления в российский бюджет от нефтегазовых доходов в январе 2026 года сократились на 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув минимума с июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ, передает Reuters.

Согласно официальной информации, доходы составили 393,3 миллиарда рублей (около 5,1 миллиарда долларов), что также ниже показателя декабря (447,8 миллиарда рублей). В ведомстве основной причиной назвали снижение цен на нефть и укрепление рубля.

Нефтегазовые доходы, формирующие около четверти федерального бюджета, остаются критически важным источником. Их сокращение происходит на фоне значительных расходов на оборону и безопасность после начала специальной военной операции. По итогам прошлого года эти поступления упали на 24%, до 8,48 триллиона рублей — самого низкого уровня с 2020 года.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% ВВП. Прогноз на текущий год предполагает увеличение нефтегазовых доходов до 8,92 триллиона рублей, а общий объем бюджетных поступлений в 2026 году оценивается в 40,283 триллиона рублей.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США завершила подготовку нового пакета санкций против России, однако сроки и детали их возможного введения пока не разглашаются.

На этом фоне в среду, 4 февраля, в Абу-Даби начинается заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Переговоры могут продлиться до четверга. Предыдущий раунд консультаций в том же формате прошел 23-24 января.