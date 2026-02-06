Европа отобрала 90% закачанного к зиме газа из ПХГ

Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил внимание «Газпром».

В компании подчеркнули, что по информации Gas Infrastructure Europe на 4 февраля объемы изъятого газа достигли максимальных значений текущего сезона.

Особое внимание «Газпром» обратил на ситуацию в Германии. По словам представителей компании, к 3 февраля уровень наполнения немецких ПХГ опустился ниже 30%, а из хранилищ отобрано практически 99% всего газа, закачанного в них перед зимним отопительным сезоном.

Кроме того, разница по запасам газа в европейских ПХГ по сравнению с предыдущим годом достигла 13,3 млрд куб. м, что стало рекордным показателем на текущий момент зимы.

