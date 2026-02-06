Эксперты спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке

Банк России на заседании, которое состоится 13 февраля, сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Об этом пишет газета «Известия» после опроса 17 аналитиков и участников рынка.

Половина из опрошенных аналитиков и участников рынка уверены, что регулятор оставит денежно-кредитную политику (ДКП) без изменений. Еще пять экспертов допускают как сохранение, так и небольшое снижение ставки в пределах 0,5 п.п.

По мнению главного аналитика банка «Санкт-Петербург» Виктора Григорьева, фундамент для дальнейшего снижения ставки все еще есть, но с учетом позиции ЦБ наиболее вероятным исходом в феврале является сохранение ключевой ставки.

Риск сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса, согласно данным ЦБ, сохраняется, что может удлинить «хвост» роста цен, считает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

До этого глава РСПП Александр Шохин высказал мнение, что до апреля Центробанк будет снижать ключевую ставку «маленькими шажками».