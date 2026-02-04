В Совете ЕС назвали условие для выдачи кредита Украине

Власти Украины должны будут подготовить финансовую стратегию для получения нового кредита в 90 миллиардов евро — об этом сообщили в Совете Евросоюза.

Согласно заявлению Совета Евросоюза, для получения нового кредита Украине придется подготовить финансовую стратегию, после чего совет должен будет одобрить ее.

«Финансовая и экономическая помощь, предоставляемая в рамках кредитов, будет выделяться с учетом потребностей Украины в финансировании, которые будут определены в стратегии финансирования, подлежащей подготовке самой Украиной. Эта стратегия должна быть одобрена Советом после оценки со стороны комиссии», — сообщается в заявлении.

Кредит Украине на 90 миллиардов евро был принят в конце 2025 года, но в настоящее время Евросоюз согласовывает пакет законодательных решений для его реализации.

Ранее посол заявил, что Дания передала Украине военную помощь на 9,5 миллиардов евро с начала СВО.