Центробанк признал переход россиян к тотальной экономии

Во второй половине 2025 года рост потребительской активности в России ускорился по сравнению с первым полугодием, однако остался ниже темпов предыдущих двух лет, что свидетельствует о переходе россиян в режим экономии. Об этом говорится в докладе Центробанка «Региональная экономика».

Тенденция наблюдалась во всех регионах страны. Однако заметнее всего «более рациональное и экономичное потребление» и «более внимательное отношение покупателей к тратам» было в проблемных регионах, например, в Кемеровской области.

В Центральной России, как указал один из крупных региональных ретейлеров, доля акционных и промо-товаров в покупках превысила 50 процентов. В Сибирском федеральном округе продуктовые сети также отмечают, что покупатели начали активнее приобретать товары по акции и все чаще игнорируют дорогие и необязательные позиции.

В Приморском крае рост оборота ведущего производителя мясной продукции оказался связан с увеличением продаж его самых дешевых позиций в магазинах-дискаунтерах.

По стране в целом потребители стараются продлить срок службы транспортных средств и откладывают покупку новых, что отражается на повышении спроса на услуги по ремонту. В сфере общественного питания потребительские предпочтения граждан изменились в пользу фастфуда и покупки готовой еды в продовольственной рознице.

