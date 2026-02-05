Евросоюз значительно сократил закупки американской нефти

Европейский союз в 2025 году сократил импорт нефти из США до минимального за два года объема в стоимостном выражении. Такие данные приводит РИА Новости на основе статистики американских властей.

Согласно расчетам, за первые 11 месяцев года страны ЕС закупили американской нефти на сумму 35,7 миллиарда долларов. Это на 16,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, когда импорт составил 42,8 миллиарда долларов. Таким образом, стоимостной объем поставок опустился до минимальной отметки с 2023 года, когда за январь-ноябрь он достиг 39,6 миллиарда долларов.

Крупнейшими покупателями сырья среди государств Евросоюза стали Нидерланды — 19,8 млрд долларов, Испания — 4,1 млрд долларов, Франция — 2,9 млрд долларов, Германия — 2,7 млрд долларов, Италия — 2,5 млрд долларов.

Падение стоимости импорта связано с комплексом факторов, включая динамику мировых цен на энергоносители и перестройку логистических цепочек.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов РФ сообщило, что поступления в российский бюджет от нефтегазовых доходов в январе 2026 года сократились на 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув минимума с июля 2020 года.