Лавров: всем запрещают покупать российскую нефть

Глава российского МИД Сергей Лавров в эксклюзивном интервью RT заявил, что всем запрещают покупать российскую нефть.

«Сейчас вслед за Венесуэлой... Индии запрещают покупать российскую нефть... но её всем запрещают покупать... И везде говорится: российскую нефть заменят американская нефть и американский СПГ. Совсем недавно был принят документ по Кубе», — заявил он в интервью RT.

По его словам, после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Россия ожидала, что американцы созовут конференцию по факту достигнутых договорённостей.