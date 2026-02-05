Санкции ЕС нанесли серьезный удар по торговле России и Германии

Товарооборот Германии с Россией по итогам 11 месяцев 2025 года упал до 7,2 миллиарда евро, что в семь раз ниже показателя аналогичного периода 2021 года. Такие данные приводит агентство «Прайм» на основе статистики немецкого бюро Destatis.

Согласно расчетам, совокупное сокращение объема двусторонней торговли за четыре года составило почти 44 миллиарда евро. Экспорт немецких товаров в Россию с января по ноябрь 2025 года снизился до 6,4 миллиарда евро против 24,7 миллиарда в 2021 году. Импорт из России в Германию за этот же период рухнул до 0,8 миллиарда евро с 26,2 миллиарда четыре года назад.

Аналитики связывают резкое падение с разрывом многолетних экономических связей на фоне санкционного давления. Как отметила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая, для Германии это привело к необходимости замещения относительно дешевых энергоресурсов более дорогими, что увеличило себестоимость производства. Эксперт добавила, что в случае снятия ограничений часть немецкого бизнеса была бы заинтересована в увеличении товарооборота с Россией.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что США подготовили новые санкции против России, но, возможно, не введут их. Как отмечалось, «признаков их реализации нет».