Санкции ЕС нанесли серьезный удар по торговле России и Германии

Лера Букина

Товарооборот Германии с Россией по итогам 11 месяцев 2025 года упал до 7,2 миллиарда евро, что в семь раз ниже показателя аналогичного периода 2021 года. Такие данные приводит агентство «Прайм» на основе статистики немецкого бюро Destatis.

© РИА Новости

Согласно расчетам, совокупное сокращение объема двусторонней торговли за четыре года составило почти 44 миллиарда евро. Экспорт немецких товаров в Россию с января по ноябрь 2025 года снизился до 6,4 миллиарда евро против 24,7 миллиарда в 2021 году. Импорт из России в Германию за этот же период рухнул до 0,8 миллиарда евро с 26,2 миллиарда четыре года назад.

Аналитики связывают резкое падение с разрывом многолетних экономических связей на фоне санкционного давления. Как отметила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая, для Германии это привело к необходимости замещения относительно дешевых энергоресурсов более дорогими, что увеличило себестоимость производства. Эксперт добавила, что в случае снятия ограничений часть немецкого бизнеса была бы заинтересована в увеличении товарооборота с Россией.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что США подготовили новые санкции против России, но, возможно, не введут их. Как отмечалось, «признаков их реализации нет».