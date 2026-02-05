В России подорожали популярные шоколадные батончики

В России шоколадные батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way с начала февраля подорожали на 4,4–9%.

Об этом сообщил их производитель компания Mars.

«Производитель — компания Mars — уведомил ритейлеров о повышении цен на часть своего базового кондитерского ассортимента в два этапа в феврале и марте», — говорится в материале «Коммерсанта».

Причиной роста цен на продукцию стал рост себестоимости производства и изменившимися условиями договоров с ритейлерами.

На рынке рост стоимости сладостей сохраняется уже два года. В первую очередь это связано с колебаниями стоимости какао-бобов на мировых рынках.

Ранее стало известно о мировом дефиците какао-бобов: их урожайность снизилась на 13%. Сокращение производства составляет более 500 тысяч тонн какао. По данным Росстата, в 2025 году стоимость килограмма шоколада увеличилась на 27,9% год к год.