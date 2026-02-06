ЦБ выпустил новые монеты, которые посвящены Вооруженным силам РФ

В пятницу, 6 февраля, Банк России выпускает три памятные серебряные монеты номиналом один рубль «Войска радиационной, химической и биологической защиты» серии «Вооруженные силы Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Монеты массой 7,78 грамма и пробой 925 имеют диаметр 25 миллиметров и рифленую боковую поверхность.

На лицевой стороне изображен Государственный герб России с надписями: «Российская Федерация», «Банк России», номинал, год выпуска, а также обозначение металла и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.

На оборотной стороне каждой монеты размещены рельефные изображения: Малая эмблема войск РХБЗ, Военнослужащий в защитном костюме с прибором химической разведки, Военнослужащий в защитном костюме с прибором радиационной разведки.

Тираж каждой монеты составляет пять тысяч, они являются законным средством платежа на территории России, говорится в материале.

