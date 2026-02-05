В Госдуме предложили создавать в России мезогорода

Это увеличит число специалистов в сельском хозяйстве и возродит престиж фермерских профессий.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислав Наумов.

«Города надо менять. Города как агломерации — не единственный вариант развития человеческой цивилизации. Надо делать мезогорода — компактные поселения вдоль больших трансконтинентальных дорог и вдоль рек, вдоль великих русских рек. Айтишники работают удалённо, где хотят. Кто-то, может, в животноводство пойдёт. Молочное животноводство, недавно смотрели, не хватает доярок в сельском хозяйстве при всей автоматизации современного молочного животноводства. Надо, чтобы быть дояркой было модно. А для этого нужно, чтобы был свой дом с конём, чтобы можно было песню спеть, например».

Ранее Наумов предложил сделать зарплату учителей приоритетом муниципального бюджета. Он заявил, что регионам необходимо в первую очередь выделять средства на образовательные учреждения, а не на «благоустройство парков».