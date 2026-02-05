Готовность Банка России снизить ключевую ставку оценили

Банк России на заседании, которое состоится 13 февраля, вероятнее всего, не станет понижать ключевую ставку (КС). Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировало News.ru.

По его словам, в течение 2026 года регулятор будет постепенно уменьшать ставку, если инфляция пойдет на спад. Согласно скорректированному сценарию, в этом году КС составит 13-15 процентов. В следующие два года она опустится до 7,5-8 процентов. Однако не исключено, что на ближайшем заседании ЦБ не станет менять «ключ», поскольку захочет оценить то, как повышение налога на добавленную стоимость сказалось на росте цен.

«Вероятно, оно добавит около одного процентного пункта к инфляции», — пояснил Щербаченко.

К другим факторам, которые могут отразиться на росте потребительских цен, относится индексация тарифов на услуги ЖКХ. Впрочем, есть 20-30-процентная вероятность того, что Банк России решится довести КС до 15,5 процента.

По мнению руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, Центральный банк не пойдет на резкое снижение ключевой ставки. До апреля она будет уменьшаться небольшими темпами — на 50 базисных пунктов на каждом заседании. Резких движений регулятор предпочтет не совершать, поскольку «непонятно влияние повышения налогов».