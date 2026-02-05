Швеция направит $111 млн на энергетическую поддержку Украины

Правительство Швеции решило направить 1 млрд крон ($111 млн) на энергетическую поддержку Украины в 2026 году.

Об этом сообщает правительственная канцелярия.

"Правительство сегодня представляет Украине новый пакет помощи в размере 1 млрд крон для поддержки энергетического сектора страны, - говорится в пресс-релизе. - Эта поддержка поможет удовлетворить острые энергетические потребности страны и укрепить энергоснабжение в долгосрочной перспективе".

Из этой суммы 600 млн крон ($66,6 млн) будет направлено в Фонд поддержки энергетики Украины, а 400 млн крон ($44,4 млн) - в Программу развития ООН (ПРООН).

Общая сумма шведской помощи Украины с февраля 2022 года составляет около 114 млрд крон ($12,7 млрд), из которых 24,4 млрд крон ($2,7 млрд) - это гражданская поддержка.