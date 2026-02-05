Вучич: Сербия ищет альтернативу российскому газу

Сербия постепенно сокращает зависимость от российских энергоресурсов и ищет новые источники поставок, используя механизмы Евросоюза. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью агентству Reuters.

© kremlin.ru

«У нас по-прежнему будут большие объемы российского газа. Однако мы все больше и больше берем у европейцев», – сказал политик.

Глава государства отметил, что Белград учитывает политику ЕС в отношении российских энергоресурсов и стремится адаптировать национальную энергетическую стратегию под текущие потребности страны.

Ранее портал 360.ru писал, что Александр Вучич выразил обеспокоенность ростом антироссийских настроений среди государств ЕС,

«У нас по-прежнему будут большие объемы российского газа. Однако мы все больше и больше берем у европейцев», – сказал политик.