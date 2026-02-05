Google достигла рекордного за всю свою историю дохода

Компания Alphabet, владеющая Google, впервые в истории зафиксировала годовую выручку выше $400 млрд. Об этом, как пишет The Verge, говорится в финансовом отчете за четвертый квартал 2025 года, где также отмечается рост показателя на 15% в годовом выражении на фоне расширения облачного бизнеса и роста YouTube.

По данным отчета, облачное подразделение Google достигло годового объема выручки на уровне 70 млрд долларов, а доход YouTube превысил 60 млрд долларов за счет рекламы и подписок. Также сообщается, что число платных подписчиков сервисов компании превысило 325 млн, включая пользователей Google One и YouTube Premium.

Компания также сообщила о росте аудитории приложения Gemini, которое после запуска модели Gemini 3 в ноябре превысило 750 млн пользователей. Одновременно Google зафиксировала рекордное использование поискового сервиса, а число ежедневных запросов в режиме AI Mode с момента запуска увеличилось вдвое.

В компании заявили о планах внедрить функцию автоматизированной оплаты в инструменты Gemini и AI Mode.

